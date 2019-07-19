https://static.news.ru/photo/a8996e6a-aac2-11e9-a41e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Российское правительство одобрило изменения в области реализации инвестиционных проектов в Крыму. Поясняется, что эти юридические нормы не были востребованы и не имели практического применения среди игроков свободной экономической зоны региона.

Законопроектом предлагается исключить нормы о необходимости согласования с Минэкономразвития России документации по планировке территории для размещения объектов, необходимых для реализации участниками свободной экономической зоны инвестиционных проектов, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Ранее News.ru сообщал, что Минэкономразвития РФ предложило создать в Чечне особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Создание такой ОЭЗ обойдётся федеральному бюджету в 1,5 млрд рублей в 2020 году и ещё в 2,5 млрд в 2021. Около 39 млн рублей должно поступить из казны Чечни.