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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около 10% из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.

Средний просроченный долг в России варьируется в пределах 70–80 тысяч рублей. Почти половина неплательщиков объясняет просрочки финансовыми трудностями, 30% — снизившимися доходами и 20% — слишком высокой долговой нагрузкой, сообщает...