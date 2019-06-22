Представленный Минсельхозом национальный доклад о развитии сельского хозяйства одобрен на заседании кабмина.
Решение одобрить доклад о развитии отрасли и регулировании рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия опубликовано на сайте кабинета министров, сообщает
Как писал News.ru ранее, финансовая поддержка сельского хозяйства исчисляется сотнями миллиардов рублей. Это среди прочего позволяет наращивать экспорт, рассказал в ходе прямой линии президент Владимир Путин. По его словам, в текущем году вливания в эту сферу достигли 303 млрд рублей.