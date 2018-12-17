Стандартизацию транспортировки нефти обсуждают в кабмине

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В правительстве обсуждают вопрос введения единого тарифа за транспортировку нефти. «Эталонный» тариф может появиться по аналогии с тарифом на транспортировку газа.

Как сообщает газета «Коммерсант», вице-премьер Дмитрий Козак дал соответствующее поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго, Минэкономразвития и «Транснефти». Тариф будет основываться на операционных затратах с учётом инвестиций, сообщает издание. Как разъяснил представитель Дмитрия Козака Илья Джус, в правительстве уже давно планировали разработать обоснованный для потребителей услуг по транспортировке нефти тариф, в котором будут чётко показаны все операционные расходы.

Как сообщается, идея о введении такого тарифа для «Транснефти» исходит от Минэкономразвития, а сейчас идёт работа по разработке аналогичного тарифа и для «Газпрома». Провести расчёт необходимо для того, чтобы проиндексировать тарифы для независимых производителей газа. Тариф не менялся с 2015 года, поскольку они считают его завышенным, а методику расчёта непрозрачной.

По словам заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина, следует определиться с базой тарифа, который будет взят за основу индексации с 2021 года. В этой связи необходимы оптимизация текущих расходов, определение инвестиционной программы на длительный срок, а также согласование вопроса, касающегося уровня выплаты дивидендов.

Советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин отметил, что поручение вице-премьера означает пересмотр существующей в настоящее время системы тарификации, предусматривающей 97 различных тарифов для разных участков.