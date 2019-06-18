https://static.news.ru/photo/1d875f70-9204-11e9-bfdc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Данные Росстата о резком росте цен на бензин в мае касаются оптового, биржевого сегмента. Как заявили в правительстве, розничные цены на моторное топливо в России с начала года выросли в среднем на 2,3 п. п., что соответствует условиям соглашения с нефтяниками.

Трактовки статистических отчётов Росстата по динамике цен на бензин в кабмине назвали «противоречивыми», передаёт ТАСС со ссылкой на неназванных представителей кабмина.

Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, то есть к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17 п. п. с 31 декабря 2018 года. При этом биржевая цена сейчас на 7 п. п. ниже цены на 17 июня 2018 года, — заявили чиновники.

По данным Минэнерго, с начала года рост цен на моторное топливо соответствует параметрам заключённых в ноябре 2018 года соглашений с нефтяными компаниями. Рост цен на бензин с начала года в среднем по стране составляет 2,3 п. п.

Как писал News.ru со ссылкой на Росстат, оптовые цены производителей на бензин в мае 2019 года выросли на 17,5%, в то время как месяцем ранее этот показатель в России составлял 0,2%.