Иск против «Метростроя» оставили без движения

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без движения иск городской Дирекции транспортного строительства о взыскании 2,88 млрд рублей с компании «Метрострой». Ранее в правительстве Санкт-Петербурга сообщили, что расторгают все контракты с ОАО «Метрострой» на строительство объектов метрополитена.

«Исковое заявление оставить без движения», — цитирует РИА Новости определение суда.

Иск оставили без движения из-за нарушения требований АПК РФ. Арбитраж обязал истца до 11 февраля устранить это нарушение, после чего дело может быть назначено к судебному разбирательству.

Ранее News.ru писал, что «Метрострой» более 60 лет занимался строительством подземки в Петербурге. В последнее время сроки стали срываться, у компании возникли проблемы с выплатой зарплаты, рабочие устраивали забастовки, налоговая недоимка составила 788 млн рублей. Правительство города решило расторгнуть все контракты с «Метростроем» на строительство объектов метрополитена. В компании же считают, что это заказчик не выполнял свои обязательства: намеренно затягивал приёмку и оплату выполненных работ, применял в одностороннем порядке понижающие коэффициенты, не предоставлял площадки под строительство и проектно-сметную документацию.