Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководство Ирана разрешило заниматься в стране майнингом криптовалют, но эти процессы не поддержит и не обеспечит правительство и банковская система. Кроме того, подобная деятельность будет облагаться налогом.

Совет министров... соглашается с майнингом продуктов криптографической обработки, — говорится в сообщении на официальном сайте президента республики.

Ранее News.ru сообщал, что власти Италии задержали россиянина Дмитрия Васильева. Он является владельцем сингапурской компании, которой принадлежит криптовалютная биржа Wex.nz, известная ранее как BTC-e.

 

 

 

 

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