https://static.news.ru/photo/09028ce2-b1e8-11e9-b7ff-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Руководство Ирана разрешило заниматься в стране майнингом криптовалют, но эти процессы не поддержит и не обеспечит правительство и банковская система. Кроме того, подобная деятельность будет облагаться налогом.
Совет министров... соглашается с майнингом продуктов криптографической обработки, — говорится в сообщении на официальном сайте президента республики.
Ранее News.ru сообщал, что власти Италии задержали россиянина Дмитрия Васильева. Он является владельцем сингапурской компании, которой принадлежит криптовалютная биржа Wex.nz, известная ранее как BTC-e.