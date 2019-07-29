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Более 107 тысяч предприимчивых граждан зарегистрировались в приложении «Мой налог» в четырёх пилотных регионах, сообщили в Минфине РФ. Часть из них — бывшие индивидуальные предприниматели, посчитавшие новую систему более экономически выгодной.

По данным Федеральной налоговой службы, благодаря самозанятым за первое полугодие 2019 года в бюджет Калужской области поступило 3,453 млн рублей, в Татарстане — 16,6 млн, в Московской области — 41...