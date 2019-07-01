https://static.news.ru/photo/d708ab38-9bce-11e9-a36e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранские власти не станут возражать против продления сделки ОПЕК+ о сокращении добычи на 6–9 месяцев, заявил министр нефти страны Бижан Зангане.

По его словам, Иран также не планирует выходить из ОПЕК. При этом он отметил, что организация сможет выжить, только если решения будут приниматься в рамках группы в штаб-квартире в Вене, а «не внешними силами на таких событиях, как встреча G20 в Японии», передаёт Bloomberg .

Как ранее писал News.ru, Россия и Саудовская Аравия выступают за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок шесть или девять месяцев. Такая договорённость между лидерами стран была достигнута «на полях» G20 в Японии.