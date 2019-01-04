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Ирак на полгода снизит нефтедобычу на 3%

pixabay.com

экономика [ версия для печати ]

Министр нефти Ирака Тамер аль-Габдан заявил, что страна будет удерживать объёмы добычи нефти на уровне 4,513 млн баррелей в сутки в течение шести месяцев. Таким образом, сокращение нефтедобычи составит 3%, или 150 тыс. баррелей в день.

Чиновник добавил, что Ирак полностью поддерживает соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. В декабре аль-Габдан уточнял, что страна намерена сократить добычу на 140 тыс. баррелей в сутки, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что сообщения о сильном снижении добычи в странах — членах ОПЕК за два года привели к росту нефтяных котировок. Однако полезное ископаемое марки WTI продолжило падать в цене из-за плохого роста экономики Китая и проблем в перерабатывающей промышленности Соединённых Штатов.


#нефть #опек #сделка #добыча #Ирак #снижение
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