Ипотека «съедает» более 72% дохода россиян

https://news.ru/storage/news/f463c07401ff3598badaf98ed669ae95/9c1b6269-117f-4ca1-8247-70093dbe4b3a_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press эксклюзивы

Средний платёж по таким кредитам достиг рекорда

Ипотека становится всё более дорогим удовольствием для россиян. Для расплаты по кредиту на покупку жилья гражданам приходится отдавать ежемесячно в среднем уже свыше 72% дохода, подсчитал News.ru на основе данных Росстата и Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это усиливает долговое давление на население, но чрезмерной нагрузки на среднего заёмщика пока нет.

Так, средний доход гражданина к концу года вырос на 569 рублей — до 31 тыс. 991 рубля в октябре, говорится в материалах статведомства. При этом средний ежемесячный платёж по ипотечному кредиту со средними параметрами (размер, срок, ставка) увеличился почти на 2 тыс. рублей — до 23,2 тыс. рублей в октябре 2018-го, рассказывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Повысился и средний размер самой ипотеки — на 15,5% с начала года, достигнув рекордных 2,34 млн рублей, подсчитали в Бюро кредитных историй. Одна из причин тому — снижение банками требований к величине первоначального взноса, рассуждает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Это, в свою очередь, ведёт к росту тела ипотечного кредита, отмечает он. Всё это снижает доступность кредитов на покупку жилья для граждан, оценивают в НБКИ.

Размер рекомендованного семейного дохода, «комфортного» для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос до 70,3 тыс. рублей в октябре. Ещё в апреле этот показатель равнялся 64,7 тыс. рублей, таким образом, рост необходимых средств для «безболезненной» выплаты по ипотеке составляет 8,7%, оценивают в НБКИ.

Сергей Булкин/News.ru

Рост среднего размера ипотеки не всегда приводит к росту размера ежемесячного платежа, отмечает начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. Вопрос в ставке, уверяет он — в 2018 году на первичном ипотечном рынке средневзвешенная ставка опустилась с 11% до 9,5%, то есть в процентном отношении снизилась примерно на ту же величину, что увеличился размер среднего ипотечного кредита. Поэтому рост среднемесячного ипотечного платежа оказался слабее, чем рост средней ипотеки, поясняет банкир.

Минимум даёт максимум

В то же время он солидарен с главой НБКИ Александром Викулиным — снижение первоначального взноса по ипотеке — это первоочередной фактор роста среднего размера кредита. Другая причина — уменьшение ставок до исторических минимумов.

С учётом стагнации рынка недвижимости снижение размера первоначального взноса и соответствующее увеличение тела кредита определяют рост среднего размера ипотечного кредита, соглашается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Впрочем, добавляет эксперт, есть и другая сторона медали — сейчас даже у наиболее активной «ипотечной» группы заёмщиков в возрасте 40−49 лет уже может не хватать сбережений, достаточных для более существенного первоначального взноса, обеспечивающего снижение последующих ежемесячных платежей.

«Подтверждением этих негативных трендов могут служить оценки ЦБ нормы сбережений населения, которая в III квартале 2018 года снизилась до 0,3% — почти до 15-летних минимумов», — отмечает Покатович.

Кроме того, продолжается рост доли молодых ипотечных заёмщиков, и эта возрастная группа населения может также не иметь достаточных сбережений в силу своего возраста и повышенной склонности к смене места работы, продолжает аналитик.

Всё это так или иначе усиливает долговое давление на население, продолжает Покатович. Но чрезмерной допнагрузки на среднего заёмщика пока не возникает, добавляет Илья Ильин из Промсвязьбанка. Введение в России «ипотечных каникул», которые бы позволяли отсрочить платежи при смене или потере работы, могли бы снизить риски ипотечных кредитов, рассуждает Антон Покатович.