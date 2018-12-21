USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,258 $   Brent53.58 $ Bitcoin4,078.65 $
МОСКВА-9°C18:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Ипотека наращивает риски «пузыря»

Григорий Сысоев/РИА Новости

экономика [ версия для печати ]
Эксперты увидели признаки перегрева этого рынка

На рынке ипотечного кредитования уже сейчас могут назревать риски формирования «пузыря», так как темпы роста выдач очень высоки, и это может усыплять бдительность банков и заёмщиков. Об этом предупреждают аналитики Центробанка. С ними солидарны и другие эксперты, опрошенные News.ru.

Чем выше скорость кредитования, тем больше банки и заёмщики склонны не замечать риски бурного роста. На этом фоне банки всё сильнее ошибаются, одобряя кредиты заёмщикам, которые не получили бы их при других условиях. Об этом пишут аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ в своей аналитической записке. Проблемы у банков формируются раньше, чем кредитный бум достигает пика, размеры шоков, которые могут свести бум к кризису, становятся всё меньшие по мере развития бума. К этим выводам в ЦБ пришли, изучив кредитный бум в 2005–2007 годах и в 2011–2013 годах.

Заключения экспертов регулятора можно применить и к нынешнему рынку ипотеки, следует из текста записки. Этот сегмент розничного кредитования сейчас развивается самыми быстрыми темпами среди других видов кредитования физлиц, говорится в материалах Центробанка и госкомпании ДОМ.РФ. Так, по данным последней, ипотека уже несколько месяцев бьёт рекорды по темпам выдач. К ноябрю ипотечный портфель банков превысил 6 трлн рублей, а темпы роста варьируются от 40 до 50% в среднем. На этом фоне снижались и ипотечные ставки. Однако с октября они снова стали расти.

«Согласны с выводами авторов исследования Банка России о наличии определённых типов рисков в ипотечном кредитовании. Прежде всего, они связаны с вовлечением в кредитование заёмщиков с небольшими или нестабильными доходами», — рассуждает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Сергей Булкин/News.ru

Для таких заёмщиков характерна более высокая долговая нагрузка (показатель PTI, payment-to-income, соотношение ежемесячного платежа к доходу), поясняет Волков. Кроме того, риски в ипотеке связаны со снижением первоначального взноса, добавляет эксперт. Сейчас банки охотно выдают потребительские кредиты (наличными) под залог жилья или же для первоначального взноса. Последний при этом у некоторых кредитных организаций может быть ниже 10% от цены жилья.

Ипотека с низким первоначальным взносом уже давно привлекает внимание Центробанка. Регулятор с нового года повышает коэффициенты риска по таким займам (со 150% до 200%), сообщали в ЦБ октябре. Низким для Банка России считается взнос менее 20% от цены недвижимости.

Нынешняя динамика рынка ипотеки является пиковой, и потенциал роста в данном сегменте за счёт качественных заёмщиков ограничен, рассуждает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Впрочем, пока нет опасных диспропорций в росте просроченной задолженности, даже с учётом темпов ипотечной экспансии, равно как и «пузыря» на этом рынке, отмечает он.

С 2015 года большинство банков повысили качество управления рисками при выдаче кредитов, добавляет Алексей Волков из НБКИ. Например, рост кредитования после 2014 года сопровождается снижением средней долговой нагрузки по всем сегментам заёмщиков, аргументирует эксперт.

Рост ипотеки в 2019 году окажется в пределах 13–15% в годовом выражении, и качество ипотечного портфеля в следующем году не испытает резкого ухудшения, прогнозирует Сергей Дейнека из «БКС Премьер».


#ЦБ #кредиты #ипотека
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
экономика 20:01, 4 декабря 2018
ЦБ может разрешить прерывать выплаты по ипотеке
Октябрь стал для неё вторым худшим месяцем по темпам роста
экономика 14:34, 26 ноября 2018
Ипотека растеряла эффект низкой базы
Октябрь стал для неё вторым худшим месяцем по темпам роста
Топовые банки повышают ставки из-за волатильности на рынках
экономика 14:24, 22 ноября 2018
Ипотека дорожает на опережение
Топовые банки повышают ставки из-за волатильности на рынках
Лента новостей
наука 18:10
«Сеченовка» создала препарат от непереносимости глютена
спорт 18:03
Украинец разрешил Бё «атаковать» Логинова
общество 18:02
ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей
культура 18:02
Умер «первый Джейсон Вурхиз»
общество 17:59
Аневризму аорты «победила» авиация Кубани
шоу-бизнес 17:59
У Маликова родилась дочка
в мире 17:56
Волкер сомневается во вступлении Украины в НАТО
в мире 17:54
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:45
Медведев «концептуально одобрил» передачу Связь-банка
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
Другие новости
экономика 17:45
Медведев «концептуально одобрил» передачу Связь-банка
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
экономика 16:40
«Газпром» завершил работы на газопроводе «Сила Сибири»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top