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Ипотечных должников ждёт ослабление долговой нагрузки

Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Должникам по ипотечным кредитам могут облегчить долговую нагрузку. Соответствующий законопроект прорабатывается в Госдуме РФ.

Действующее законодательство предусматривает выплату как заёмщиком, так и поручителем исполнительного сбора в размере 7% от суммы долга в случае возникновения задолженности по ипотеке и соответствующего решения суда, пишет «Парламентская газета». Таким образом семьи-должники оказываются под двойной нагрузкой, так как зачастую в качестве заёмщика и поручителя выступают двое супругов.

Как заявил член комитета Государственной думы по финансовому рынку Алексей Изотов, получается, что муж и жена, взявшие валютную ипотеку, должны сразу же выплатить 14% от суммы долга. Этот момент необходимо исключить, полагает парламентарий.

Изотов в соавторстве с вице-спикером Думы Сергеем Неверовым, членом комитета по аграрным вопросам Виктором Кидяевым и первым зампредом комитета по финансовым рынкам Игорем Дивинским предлагает внести поправки в ряд нормативно-правовых актов, в том числе в законы «О потребительском рынке» и «О деятельности службы судебных приставов», чтобы исключить двойное и тройное начисление пени. Помимо этого, поправки будут распространяться на случаи, когда должники лишаются взятой в ипотеку недвижимости и остаются должны кредитным организациям.

Как отмечает Изотов, в ряде случаев имущество у людей забирают и реализуют с торгов в счёт долга, однако сумма оказывается недостаточной для покрытия всей задолженности. В этом случае люди лишаются квартиры и остаются должны, и этот момент следует убрать, прописав в законе, что если имущество должника было реализовано, то все долги считаются погашенными, отмечает депутат. Рассмотрение законопроекта Госдумой запланировано на первый квартал 2019 года.

Ипотека становится всё более дорогим удовольствием для россиян. Для расплаты по кредиту на покупку жилья гражданам приходится отдавать ежемесячно в среднем уже свыше 72% дохода, подсчитал News.ru


#госдума #законопроект #ипотека #долг #нагрузка
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