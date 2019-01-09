Ипотечных должников ждёт ослабление долговой нагрузки

https://news.ru/storage/news/e77cc51a5da7f59a532407c59cb20df0/c6d6da51-0792-4892-a3fd-6e446224a062_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Должникам по ипотечным кредитам могут облегчить долговую нагрузку. Соответствующий законопроект прорабатывается в Госдуме РФ.

Действующее законодательство предусматривает выплату как заёмщиком, так и поручителем исполнительного сбора в размере 7% от суммы долга в случае возникновения задолженности по ипотеке и соответствующего решения суда, пишет «Парламентская газета». Таким образом семьи-должники оказываются под двойной нагрузкой, так как зачастую в качестве заёмщика и поручителя выступают двое супругов.

Как заявил член комитета Государственной думы по финансовому рынку Алексей Изотов, получается, что муж и жена, взявшие валютную ипотеку, должны сразу же выплатить 14% от суммы долга. Этот момент необходимо исключить, полагает парламентарий.

Изотов в соавторстве с вице-спикером Думы Сергеем Неверовым, членом комитета по аграрным вопросам Виктором Кидяевым и первым зампредом комитета по финансовым рынкам Игорем Дивинским предлагает внести поправки в ряд нормативно-правовых актов, в том числе в законы «О потребительском рынке» и «О деятельности службы судебных приставов», чтобы исключить двойное и тройное начисление пени. Помимо этого, поправки будут распространяться на случаи, когда должники лишаются взятой в ипотеку недвижимости и остаются должны кредитным организациям.

Как отмечает Изотов, в ряде случаев имущество у людей забирают и реализуют с торгов в счёт долга, однако сумма оказывается недостаточной для покрытия всей задолженности. В этом случае люди лишаются квартиры и остаются должны, и этот момент следует убрать, прописав в законе, что если имущество должника было реализовано, то все долги считаются погашенными, отмечает депутат. Рассмотрение законопроекта Госдумой запланировано на первый квартал 2019 года.

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