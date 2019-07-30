https://static.news.ru/photo/4bbbb0e8-b334-11e9-bb51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, вступил в силу в России. Начиная с 31 июля 2019 года заёмщики, неспособные обеспечивать платежи по кредиту, могут требовать от банка их сокращения или приостановку выплат на срок до полугода.

Приостановку выплат не станут считать просрочкой, она не отразится на кредитной истории россиян. При этом общая сумма по процентам всё-таки вырастет, сообщает РБК .

Рассчитывать на паузу в обслуживании кредита без штрафных санкций могут граждане, которых признали безработными, инвалидами или временно нетрудоспособными на срок более двух месяцев. Поблажки предусмотрены и для тех, у кого снизился ежемесячный доход или увеличилось число иждивенцев.

Ипотечные каникулы предусмотрены для россиян, чей кредит не превышает 15 млн рублей.

Ранее News.ru сообщал, что ипотека по-прежнему недоступна для большинства россиян из-за высоких процентов и платежей, так как на последние населению всё ещё приходится отдавать более половины семейного дохода. Это следует из расчётов финансовой компании «БКС Премьер», подготовленных специально для News.ru. Даже после снижения процентов по кредитам на покупку жилья до 8%, как поручил президент Владимир Путин, доступность ипотеки повысится незначительно, убеждены эксперты.