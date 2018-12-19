Инвестпроекты в рамках «списка Белоусова» запустят в 2019-м

https://news.ru/storage/news/e78cab673da3a97c6e6a4e421da29f8d/a6f4a217-4408-4020-aa63-7b22b26abaa8_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Александр Шохин

В I квартале 2019 года могут быть утверждены первые инвестиционные проекты в рамках инициативы Белоусова. Об этом журналистам сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, говорить о подписании каких-то юридически обязывающих документов между инвесторами и государством можно не ранее первого квартала будущего года. Как рассказал Шохин, всего было предложено почти тысяча проектов, а на сегодняшний день хорошо проработаны лишь 12 из них, восемь находятся в высокой степени готовности, а ещё 10 могут быть проработаны в скором времени.

Шохин считает важным выработать правильную очерёдность проработки проектов, что позволит получить наиболее сильный социально-экономический эффект. Также предстоит определить схему государственно-частного партнёрства для каждого из проектов, отметил глава РСПП.

Озвучивать детали Шохин не стал, однако отметил, что среди предложений есть проекты, посвящённые планам комплексного развития магистральной инфраструктуры, предусматривающие инвестиции объёмом до 6,2 млрд рублей, планируется, что половину из этой суммы инвестирует бизнес.

Как ранее писал News.ru, российские крупные компании, известные по «списку Белоусова», на совещании у главы Минфина Антона Силуанова представили свой, ответный перечень инвестпроектов и смету на 7,2 трлн рублей. Сумма эта отличается от той, что была озвучена в сентябре, когда правительство предложило бизнесменам поучаствовать в приоритетных для него проектах на 9 с лишним трлн рублей.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в июле предложил изымать дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 млрд рублей в год. В список попали Evraz, НЛМК, «Норникель», «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», АЛРОСА, «Полюс», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон».