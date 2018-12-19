USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Инвестпроекты в рамках «списка Белоусова» запустят в 2019-м

Александр Шохин Сергей Булкин/News.ru

Александр Шохин

экономика [ версия для печати ]

В I квартале 2019 года могут быть утверждены первые инвестиционные проекты в рамках инициативы Белоусова. Об этом журналистам сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, говорить о подписании каких-то юридически обязывающих документов между инвесторами и государством можно не ранее первого квартала будущего года. Как рассказал Шохин, всего было предложено почти тысяча проектов, а на сегодняшний день хорошо проработаны лишь 12 из них, восемь находятся в высокой степени готовности, а ещё 10 могут быть проработаны в скором времени.

Шохин считает важным выработать правильную очерёдность проработки проектов, что позволит получить наиболее сильный социально-экономический эффект. Также предстоит определить схему государственно-частного партнёрства для каждого из проектов, отметил глава РСПП.

Озвучивать детали Шохин не стал, однако отметил, что среди предложений есть проекты, посвящённые планам комплексного развития магистральной инфраструктуры, предусматривающие инвестиции объёмом до 6,2 млрд рублей, планируется, что половину из этой суммы инвестирует бизнес.

Как ранее писал News.ru, российские крупные компании, известные по «списку Белоусова», на совещании у главы Минфина Антона Силуанова представили свой, ответный перечень инвестпроектов и смету на 7,2 трлн рублей. Сумма эта отличается от той, что была озвучена в сентябре, когда правительство предложило бизнесменам поучаствовать в приоритетных для него проектах на 9 с лишним трлн рублей.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в июле предложил изымать дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 млрд рублей в год. В список попали Evraz, НЛМК, «Норникель», «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», АЛРОСА, «Полюс», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон».


#инвестиции #РСПП #проект #списокбелоусова #Шохин
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
Компании из «списка Белоусова» представили смету на проекты
экономика 15:38, 27 ноября 2018
Бизнесмены отказались раскошелиться
Компании из «списка Белоусова» представили смету на проекты
экономика 10:48, 19 октября 2018
Помощник Путина привлекает металлургов к борьбе с раком
Лента новостей
спорт 17:24
Загитова не приехала в Саранск для подготовки к ЧР
в мире 17:24
Глава зоопарка Одессы нарядился свиньёй и начал стрелять
экономика 17:17
Реальные доходы населения упали в ноябре почти на 3%
спорт 17:17
Россиянка остановилась в шаге от пьедестала на Кубке IBU
в мире 17:16
Лидер ХАМАС может посетить Россию
общество 17:14
Совфед: западные фильмы делают из россиян бесполых существ
общество 17:09
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
Другие новости
экономика 17:17
Реальные доходы населения упали в ноябре почти на 3%
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
экономика 16:53
Нефть остаётся под давлением
Сможет ли рынок углеводородов восстановиться до конца текущего года
экономика 16:21
Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей отменён
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top