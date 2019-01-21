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Инвесторы купили недвижимость в Москве на 2,5 млрд рублей

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Более 280 объектов московской недвижимости общей площадью 31 тыс. кв. метров приобрели инвесторы в прошлом году через торги.

«Если в 2017 году на торгах по продаже было реализовано 213 объектов городской недвижимости, то в 2018 году — 283 помещения», — сообщили в департаменте городского имущества.

По словам властей, победители торгов могут использовать объекты по своему усмотрению.

Ранее News.ru писал, что гендиректор «Почты России» Николай Подгузов приобрёл апартаменты в Москве, стоимость которых превышает сто его годовых доходов. На госпредприятии не видят в этом ничего плохого: топ-менеджер купил жильё в ипотеку, оплатив взнос деньгами, вырученными от продажи другой недвижимости в столице. На неё он заработал честным трудом. Жильё площадью 386 квадратных метров расположено в жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Квартира Подгузова может стоить более миллиарда рублей. При этом чистая прибыль всей «Почты России» за 2017 год составляет «всего» 758 миллионов.


#москва #торги #недвижимость
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