Инвесторы купили недвижимость в Москве на 2,5 млрд рублей

https://news.ru/storage/news/85f90a656aa84fc1afa800482a842bea/23bb6501-76e1-4359-9a3b-94f00921f3b9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Более 280 объектов московской недвижимости общей площадью 31 тыс. кв. метров приобрели инвесторы в прошлом году через торги.

«Если в 2017 году на торгах по продаже было реализовано 213 объектов городской недвижимости, то в 2018 году — 283 помещения», — сообщили в департаменте городского имущества.

По словам властей, победители торгов могут использовать объекты по своему усмотрению.

Ранее News.ru писал, что гендиректор «Почты России» Николай Подгузов приобрёл апартаменты в Москве, стоимость которых превышает сто его годовых доходов. На госпредприятии не видят в этом ничего плохого: топ-менеджер купил жильё в ипотеку, оплатив взнос деньгами, вырученными от продажи другой недвижимости в столице. На неё он заработал честным трудом. Жильё площадью 386 квадратных метров расположено в жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Квартира Подгузова может стоить более миллиарда рублей. При этом чистая прибыль всей «Почты России» за 2017 год составляет «всего» 758 миллионов.