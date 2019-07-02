https://static.news.ru/photo/cacf7faa-9cc7-11e9-ab09-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стоимость биткоина снижается, об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации портала CoinMarketCap, по состоянию на 15:29 мск наиболее популярная криптовалюта в мире демонстрировала снижение на 6,52%, до $10,115 тысячи.

По мнению советника председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурада Салихова, ситуация на рынке криптовалют выглядит как массовая фиксация прибыли спровоцированная выходом крупного игрока.

Продолжительный рост биткоина и покорение отметок в $13 тысяч дают мощное основание для коррекции, именно её мы, вероятнее всего, и наблюдаем в настоящий момент, — считает эксперт.

По мнению Салихова, сложившаяся ситуация является крайне неблагоприятной для инвесторов, которые зашли в криптовалюту на отметке $10 тысяч, так как ориентировочный уровень глобальной коррекции и начала откупа активов находится около отметки в $7 тысяч. В то же время эксперт не видит поводов для паники и считает, что цены восстановятся к осени.

Такая картина поведения криптовалют будет повторяться ещё много раз, пока рынок не будет окончательно регламентирован и максимально защищен от спекулятивных манипуляций и инсайдерской торговли, резюмирует Салихов.

Как ранее писал News.ru, введение в России уголовной ответственности за майнинг не планируется, потому что невозможно прописать состав преступления, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.