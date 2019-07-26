https://static.news.ru/photo/dce77ce8-afa9-11e9-a19a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководитель торгового деска ИК «Инстант Инвест» Роман Жаткин заявил, что снижение ключевой ставки Центробанка на 0,25 процентного пункта говорит о сохранении курса на смягчение денежно-кредитной политики. И многие аналитики его ожидали.

Это было ожидаемо многими аналитиками, поэтому доходности облигаций падали ещё задолго до этого решения совета, — сообщил News.ru Роман Жаткин.

Он также отметил, что более чёткую позицию Центробанка по этому вопросу можно будет услышать на следующем заседании совета, которое пройдёт 6 сентября и будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ЦБ.

Снижение ставки повлияет на нормы доходности в экономике, что отразится на снижении ставок по депозитам и кредитам, — уверен инвестиционный аналитик.

Даст ли это толчок развитию экономики, он предсказать не решился. Она, по его мнению, будет больше зависеть от внешних факторов: цен на нефть и санкций. Доступность же кредитов для предприятий изменений не претерпит.

Как писал News.ru, Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых. Дальнейшее уменьшение ключевой ставки возможно при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Также Банк России допускает переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. Однако как таковые решения будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.