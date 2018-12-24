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Капзатраты на «Северный поток—2» обеспечены инвестициями

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

экономика [ версия для печати ]

Объёмы привлечённых инвестиций на строительство «Северного потока — 2» покрывают большую часть капитальных вложений. Об этом рассказал заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.

По его словам, европейские партнёры выполняют свои обязательства в полном объёме, российская компания также инвестирует аналогичные суммы со своей стороны, сообщает журнал «Газпром». Круглов также отметил, что «Газпром» согласовывает с кредиторами условия проектного финансирования проектов «Северный поток — 2» и «Амурский ГПЗ». В то же время рассматривается целесообразность привлечения проектного финансирования в другие крупные российские и международные проекты.

Зампред «Газпрома» рассказал, что в 2018 году компания преодолела определённые сложности и справилась с рядом вызовов, тем не менее финансовые и операционные показатели будут хорошими. По итогам 2018 года прогнозируется максимальная чистая прибыль за пять лет и рост рублёвой EBITDA более чем на 60%.

Как ранее писал News.ru, австрийский нефтегазовый концерн OMV инвестировал в проект «Северный поток — 2» более полумиллиарда евро и будет продолжать инвестиции в 2019 году. Об этом рассказал глава концерна Райнер Зеле.


#северныйпоток-2 #прибыль #Газпром #инвестиции
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