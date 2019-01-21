Интервенции Минфина сдерживают рубль

https://news.ru/storage/news/0199f753c94da17b5aff8b000ec56469/397d282b-02fe-4567-9dbd-a40239d21502_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В минувшую пятницу американской валюте удалось удержаться над отметкой в 66 рублей. В начале новой недели она предпринимает попытки роста, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко,

В настоящее время настрой российской валюты можно назвать нейтральным, на фоне сочетания разнонаправленных факторов, полагает эксперт. Для рубля позитивными факторами являются надежды рынка на прогресс в торговых переговорах США и Китая, которые удерживают на плаву рисковые активы. В то же время рубль получает поддержку со стороны цен на нефть, которые демонстрировали уверенный рост в первые три недели января. В понедельник рост котировок забуксовал около отметки в $63 за баррель, поэтому в краткосрочной перспективе поддержка со стороны сырьевого сегмента сводится к минимуму, считает Мащенко.

В то же время, говоря о налоговом периоде в России, эксперт отмечает тот факт, что активность экспортёров частично нивелируется возобновившимися покупками иностранной валюты Минфином. Поэтому существенного укрепления российской валюты на этом факторе ожидать не стоит, считает аналитик eToro.

В то же время есть определённый риск ускорения движения пары доллар/рубль в направлении уровня 67 рублей за единицу американской валюты в ближайшие дни, отмечает эксперт.