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Интервенции Минфина сдерживают рубль

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В минувшую пятницу американской валюте удалось удержаться над отметкой в 66 рублей. В начале новой недели она предпринимает попытки роста, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, 

В настоящее время настрой российской валюты можно назвать нейтральным, на фоне сочетания разнонаправленных факторов, полагает эксперт. Для рубля позитивными факторами являются надежды рынка на прогресс в торговых переговорах США и Китая, которые удерживают на плаву рисковые активы. В то же время рубль получает поддержку со стороны цен на нефть, которые демонстрировали уверенный рост в первые три недели января. В понедельник рост котировок забуксовал около отметки в $63 за баррель, поэтому в краткосрочной перспективе поддержка со стороны сырьевого сегмента сводится к минимуму, считает Мащенко.

В то же время, говоря о налоговом периоде в России, эксперт отмечает тот факт, что активность экспортёров частично нивелируется возобновившимися покупками иностранной валюты Минфином. Поэтому существенного укрепления российской валюты на этом факторе ожидать не стоит, считает аналитик eToro.

В то же время есть определённый риск ускорения движения пары доллар/рубль в направлении уровня 67 рублей за единицу американской валюты в ближайшие дни, отмечает эксперт.


#доллар #рубль #МИНФИН #закупки #валюта
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