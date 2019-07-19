https://static.news.ru/photo/a84b9090-ac30-11e9-a6ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look

Компания «Интер РАО» продаёт половину Экибастузской ГРЭС-2 за $20 млн.

Приобретает её второй совладелец — «Самрук-Энерго», также, по условиям сделки, покупатель берёт на себя поручительства по кредитам перед Евразийским банком развития и ВЭБ.РФ, пишет « Коммерсант ».

Аналитики считают, что ухудшение экономической ситуации в Казахстане и регуляторные изменения оправдывают продажу ГРЭС по цене много ниже рыночной.

Как писал News.ru ранее, компания «Интер РАО» в 2018 году нарастила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в 1,3 раза год к году — до 71,7 млрд рублей. Такие данные следуют из опубликованного отчёта компании.