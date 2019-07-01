https://static.news.ru/photo/e66798dc-9c14-11e9-8c7b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Werner Bachmeier/imageBROKER.com/Global Look Press

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков заявил, что власти законодательно ввели в правоприменительную практику понятие «экспертного сопровождения» проекта строительства. Общественный институт будет создан в России.

Экспертное сопровождение — это оценка соответствия изменений, внесённых в проектную документацию, требованиям технических регламентов, заданию застройщика и результатам инженерных изысканий. Оно может осуществляться органом исполнительной власти или организацией, проводившей экспертизу проектной документации.

По словам Волкова, институт будет выдавать заключения экспертизы проектной документации по итогам внесения таких изменений. После этого документация будет включена в Единый государственный реестр заключений, благодаря чему проведение повторных действий не потребуется, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Счётная палата не поддержала проект закона, подразумевающий предоставление жилищных субсидий многодетным семьям, включая дотации на улучшение жилья для граждан с семью и более детьми, которые проживают в сельской местности. Пояснительная записка к документу не содержит достаточного обоснования выбора конкретной категории россиян для новой меры поддержки.