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ЦБ: иностранцы в ноябре продали ОФЗ на 15 млрд рублей

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Иностранные инвесторы снова вернулись к распродажам российского госдолга в ноябре. В прошлом месяце нерезиденты продали облигации федерального займа (ОФЗ) на 15 млрд рублей, хотя в октябре купили на 7 млрд, говорится в материалах Центробанка.

Речь о чистых продажах (на аукционах по размещению нового долга и на вторичном рынке), оговариваются в ЦБ. Так, на биржевом рынке иностранцы нарастили продажи ОФЗ почти вдвое в ноябре — до 29 млрд рублей против 16 млрд месяцем ранее.

«Увеличение биржевых продаж ОФЗ в ноябре может быть связано с увеличением покупок на аукционах ОФЗ: нерезиденты покупают на первичном рынке и продают на вторичном», — рассуждают в ЦБ.

Там отмечают рост среднего спроса нерезидентов на новые выпуски госдолга Минфином. В ноябре доля покупок на аукционах со стороны нерезидентов составила 29%.

Однако в целом иностранцы уходят из российского госдолга, следует из данных ЦБ. Доля нерезидентов в общем объёме ОФЗ за ноябрь снизилась с 24,4 до 24% — до 1,75 трлн рублей, подсчитали в регуляторе.


#ЦБ #госдолг #иностранцы #офз
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