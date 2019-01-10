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Инфляция превысила худшие прогнозы

Сергей Бобылев/ТАСС

экономика [ версия для печати ]
Рост цен оказался сильнее, чем ожидали в правительстве и ЦБ

Инфляция в России в 2018-м повышалась быстрее, чем ожидалось. Росстат ухудшил свои оценки скорости роста цен за прошлый год — до 4,3% вместо 4,2%, как сообщали в ведомстве в конце декабря. Новые данные превышают даже пессимистичные прогнозы Центробанка. Это говорит о том, что прогнозировать рост цен в стране снова становится трудно, что создаёт предпосылки для очередного повышения ключевой ставки ЦБ, убеждены эксперты.

Товары и услуги в России подорожали на 4,3% по итогам прошлого года, а не на 4,2%, следует из материалов Росстата. Обновлённый результат прошлого года в 1,7 раз хуже, чем показатель 2017-го (плюс 2,5%). Однако декабрьская инфляция, по данным статведомства, оказалась неизменной по сравнению с оценками прошлого года — 0,8%.

Сильнее всего подорожали в 2018-м продукты — на 4,7%, согласно обновлённым оценкам Росстата. Чуть лучше ситуация с непродовольственными товарами, цены на которые увеличились на 4,1%. Услуги стали дороже на 3,9%.

Лидерами роста цен за прошлый год стали сахар и куриные яйца — плюс 28,3% и 25,9% соответственно. Рост цен на яйца отмечается практически во всех субъектах Российской Федерации, говорится в сообщении Росстата. При этом в 30 регионах они подорожали более чем на 20%.

Среди непродовольственных товаров быстрее всего дорожали табак (на 10,1% за год), бензин (на 9,4%) и стройматериалы (на 4,9%), следует из материалов статведомства. Заметный рост цен отмечается также на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров, в частности, на Валидол, настойку пустырника и корвалол, добавляют в Росстате.

Жилищно-коммунальные услуги подорожали чуть меньше, чем инфляция по стране — на 3,7%. Зарубежный туризм стал стоить на 9,8% больше, а образование — на 8,4%.

Владимир Смирнов/ТАСС

Инфляционная конъюнктура в конце 2018 года формировалась в условиях еженедельного ускорения роста потребительских цен, и декабрьский месячный прирост инфляции в 0,8% стал рекордным за последние три года, напоминает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Основными факторами разгона цен продолжали выступать как подготовка к повышению НДС с 1 января 2019 года, так и девальвация рубля, которая к концу году принимала всё более угрожающий характер, рассуждает эксперт.

«Но новые итоговые данные Росстата по инфляции не выглядит неожиданным», — добавляет аналитик.

Ухудшение оценки по инфляции Росстатом незначительное, но с точки зрения таргетирования инфляции это значит, что ЦБ не смог спрогнозировать реальный рост цен, отмечает главный аналитик Альфа-Банка Наталия Орлова. Официальный прогноз регулятора — 3,8−4,2% по итогам 2018 года, напоминает она. Министр экономического развития Максим Орешкин в конце декабря прогнозировал инфляцию на уровне 3,9-4%.

«Это негативный сигнал, который говорит о том, что даже регулятор на коротком горизонте не может оценить масштаб шока», — рассуждает Орлова.

Основная причина ухудшения данных по инфляции — перекладывание издержек производителей и торговцев на конечного потребителя, добавляет экономист. Спрос населения на товары и услуги не такой уж сильный, поэтому ускорение роста цен в конце 2018-го говорит об инфляции издержек.

Базовая инфляция была умеренной — 0,5% в декабре и 3,7% в годовом выражении, что свидетельствует о краткосрочности роста инфляционного давления, рассуждает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Впрочем, его коллеги солидарны — ухудшение оценки фактического роста является существенным сигналом к росту склонности ЦБ к дальнейшему ужесточению монетарной политики в 2019 году.


#цены #инфляция #росстат #ЦБ #Орешкин
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