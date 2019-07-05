https://static.news.ru/photo/9f0a7066-9f18-11e9-8979-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Инфляционные ожидания россиян остаются на высоком уровне. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По её данным, инфляционные ожидания жителей РФ на ближайший год увеличились в июне на 0,1 процентного пункта, до 9,4%.

При этом ценовые ожидания предприятий показали разнонаправленную динамику, но оказались ниже, чем в первые месяцы 2019 года.

Рост показателя отмечался у предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых и строительством, а среди предприятий сельского хозяйства, сферы услуг и розничной торговли он упал.

Как ранее писал News.ru, потребительские цены за неделю с 25 июня по 1 июля выросли на 0,2%. Такие данные следуют из материалов Росстата.