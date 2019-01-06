USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,828.48 $
МОСКВА-6°C07:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Индия приготовила экспорту из США карательные пошлины

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Индия собралась ввести карательные пошлины на экспорт из США. Они начнут действовать с 31 января и коснутся ввоза сельскохозяйственных товаров.

Повышенные пошлины (до 30% стоимости) станут действовать в отношении таких продуктах, как нут, чечевица, лесной орех, миндаль и яблоки. После этого, считают в Нью-Дели, американская экономика понесёт громадные убытки, сообщает Regnum со ссылкой на индийское издание NDTV Khabar.

Объём экспорта товаров, которых коснутся пошлины, составляет $857 млн. Общий объём американского сельско-хозяйственного экспорта в Индию составляет $1,8 млрд.

Сейчас Индия остается единственной страной, заявлявшей об ответных санкциях в отношении США, но так и не применившей их.

Ранее News.ru сообщал, что Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть. В начале ноября Индия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, расчёты за иранскую нефть будут осуществляться в индийских рупиях.


самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
в мире 13:16, 1 января 2019
Индия и Пакистан раскрыли друг другу свои ядерные объекты
технологии 15:29, 27 декабря 2018
Новые iPhone X будут собирать в Индии
оружие 20:56, 13 декабря 2018
Индия займётся производством автомата Калашникова
Лента новостей
общество 07:02
Синоптики предупредили москвичей о похолодании
спорт 07:01
Хоккеисты Финляндии вырвали у США золото МЧМ
в мире 06:29
Боевики хотят отбить город у сирийской оппозиции
в мире 06:02
Умер экс-глава Пентагона Гарольд Браун
в мире 05:44
Украина становится серьёзной головной болью для США и ЕС
Другие новости
экономика 04:13
Иран раскритиковал Евросоюз за задержку запуска аналога SWIFT
экономика 18:01
Украинская экономика может рухнуть сразу после выборов
экономика 07:26
Долги Украины достигли критического значения
экономика 04:57
Снятие санкций с компаний Дерипаски хотят отменить в США
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top