Индия приготовила экспорту из США карательные пошлины

https://news.ru/storage/news/88e7b532a42f625a34ffdbf18ef37cf5/89e4169f-5a24-4a26-acbd-93b68e0d9193_850.jpg Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Индия собралась ввести карательные пошлины на экспорт из США. Они начнут действовать с 31 января и коснутся ввоза сельскохозяйственных товаров.

Повышенные пошлины (до 30% стоимости) станут действовать в отношении таких продуктах, как нут, чечевица, лесной орех, миндаль и яблоки. После этого, считают в Нью-Дели, американская экономика понесёт громадные убытки, сообщает Regnum со ссылкой на индийское издание NDTV Khabar.

Объём экспорта товаров, которых коснутся пошлины, составляет $857 млн. Общий объём американского сельско-хозяйственного экспорта в Индию составляет $1,8 млрд.

Сейчас Индия остается единственной страной, заявлявшей об ответных санкциях в отношении США, но так и не применившей их.

Ранее News.ru сообщал, что Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть. В начале ноября Индия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, расчёты за иранскую нефть будут осуществляться в индийских рупиях.