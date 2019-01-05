Индексы США выросли в преддверии переговоров с КНР

https://news.ru/storage/news/fb0b4d1a48842f955219e82e21288d4a/e51719a6-49c8-4a7c-8f2d-39046fabf804_850.jpg Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Фондовые индексы США подскочили по итогам 4 января. Это произошло после новостей о предстоящих торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 3,29%, до 23 433,16 пункта, S&P 500 — на 3,34%, до 2531,94 пункта, NASDAQ — на 4,26%, до 6738,86 пункта, передаёт РИА Новости.

«Похоже, что ситуация на рынках изменилась в лучшую сторону в ожидании начала торговых переговоров между США и Китаем на следующей неделе. Положительный эффект наблюдается как на азиатских рынках, так и на американском фьючерсном рынке», — заявил аналитик IG Цзиньгуй Пан, слова которого приводит Associated Press.

Ранее министерство коммерции КНР объявило, что 7−8 января в Китае состоятся переговоры по торговым вопросам с США. Стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых главами двух государства на полях саммита G20, прошедшего в декабре 2018 года в Аргентине.

Как писал News.ru, прибыль Apple и ряда других американских компаний продолжит снижаться. Как заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, тенденция сохранится до заключения торгового соглашения между США и Китаем.