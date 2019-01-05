Индексы США выросли в преддверии переговоров с КНР

Фондовые индексы США подскочили по итогам 4 января. Это произошло после новостей о предстоящих торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 3,29%, до 23 433,16 пункта, S&P 500 — на 3,34%, до 2531,94 пункта, NASDAQ — на 4,26%, до 6738,86 пункта, передаёт РИА Новости.
«Похоже, что ситуация на рынках изменилась в лучшую сторону в ожидании начала торговых переговоров между США и Китаем на следующей неделе. Положительный эффект наблюдается как на азиатских рынках, так и на американском фьючерсном рынке», — заявил аналитик IG Цзиньгуй Пан, слова которого приводит Associated Press.
Ранее министерство коммерции КНР объявило, что 7−8 января в Китае состоятся переговоры по торговым вопросам с США. Стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых главами двух государства на полях саммита G20, прошедшего в декабре 2018 года в Аргентине.
Как писал News.ru, прибыль Apple и ряда других американских компаний продолжит снижаться. Как заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, тенденция сохранится до заключения торгового соглашения между США и Китаем.