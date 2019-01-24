Индекс «свободных денег» взял новую высоту

https://news.ru/storage/news/40b83289fc43fa8e4383e09291c387bc/9311b117-4103-4910-bd2c-1cd71ad69f39_850.jpg Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2018 году россияне предпочитали сберегать

«Свободных денег» у россиян по итогам 2018 года оказалось как никогда много, их среднегодовой объём исследовательский холдинг «Ромир» определил в 24,2 тысячи рублей. В 2017 году показатель составил 18,5 тысяч рублей. По оценкам опрошенных News.ru экспертов, столь значительный прирост обусловлен тем, что большая часть населения перешла на сберегательную модель потребительского поведения.

В декабре высчитываемый «Ромиром» индекс продемонстрировал традиционный для этого месяца скачок. Объём свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг объёма в 36,7 тысячи рублей, увеличившись в полтора раза по сравнению с ноябрьским показателем.

«Согласно методологии „Ромир“, Индекс „свободных денег“, ИСД, отражает тот объём свободных денег, который остаётся после потребления домохозяйствами необходимых товаров и услуг», — поясняет News.ru аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Время экономить

Он уточняет, что сначала подсчитываются доходы домохозяйств — заработная плата, пенсии, доходы от сдачи квартир, потом расходы — на продукты питания, на товары повседневного спроса, на услуги ЖКХ и связи, на проезд в транспорте, и прочие обязательные платежи. По словам Нигматуллина, реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году были близки к стагнации, но не снижались. С другой стороны, у домохозяйств усиливались сберегательные настроения.

«Если посмотреть на результаты опросов „инФОМ“, проводимых по заказу ЦБ, по ним видно, что растёт количество респондентов, которые заявляют, что сейчас самое подходящее время для совершения сбережений. То есть, люди не потребляют сверх меры с точки зрения определённых категорий товаров, что позволяет им в дальнейшем направлять больше средств на крупные покупки», — рассказывает эксперт.

По данным «инФОМ», отмечает Нигматуллин, 60% (максимум с января 2017 года) опрошенных в декабре россиян заявили, что планируют откладывать свободные деньги. Судя по всему, речь идёт о негативных ожиданиях, связанных с повышением пенсионного возраста и НДС, а также опасениями, что экономическая конъюнктура в 2019 году будет ухудшаться, предполагает аналитик.

В исследовании «Ромир» указывается, что наилучшую динамику за год ИСД показал в городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек, где он вырос сразу на четверть. А вот в кошельках жителей миллионников по сравнению с декабрём 2017 года в последнем месяце минувшего года «свободных денег» стало больше всего на 3%. По мнению Тимура Нигматуллина, это может быть связано с тем, что в небольших городах потребительская активность восстанавливалась с некоторым отставанием от крупных.

«Индекс „свободных денег“ — показатель небезынтересный, но надо ещё понять, что повлияло на его рост. Я всё-таки отдаю предпочтение проверенным макропоказателям, прежде всего, динамике реальных располагаемых доходов населения, это более объективный индикатор. Делать серьёзные выводы, принимать какие-то решения на основании ИСД нельзя», — говорит директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Реальные доходы и покупательная способность

В России четыре года подряд — с 2014-го по 2017-й — снижались реальные располагаемые доходы населения, напоминает эксперт. Тенденцию переломили прошлогодние президентские выборы, которым предшествовала мощная накачка регионов бюджетными средствами. Повышались зарплаты, шла работа по выполнению майских указов 2012 года. Всё это вытянуло динамику реальных доходов: по итогам 2018 года они будут около ноля или в районе одного процента. Сказался и сезонный фактор: в декабре традиционно происходит выплата различных премий, бонусов, 13-й зарплаты. Соответственно, денег у людей прибавляется. Другой вопрос, насколько они «свободны», рассуждает Николаев.

По его словам, предсказать динамику по доходам на ближайшую перспективу сложно, но уже сейчас ясно, что происходит с ценами на товары: с начала года они ощутимо выросли, в том числе из-за повышения НДС. А это значит, что покупательная способность граждан вряд ли повысится, и её нельзя рассматривать в качестве потенциального фактора роста потребительской активности. Ко всему прочем, за последние месяцы ускорилась инфляция, отмечает собеседник News.ru.

Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Информация в онлайн режиме поступает в базу данных скан-панели.