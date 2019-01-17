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Индекс потребительской уверенности россиян снизился

Лантюхов Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Потребительские настроения населения РФ снизились в четвёртом квартале 2018 года. Об этом сообщает российское статистическое ведомство.

Как следует из материалов Росстата, индекс потребительской уверенности граждан РФ снизился в четвёртом квартале на 3 процентных пункта к предыдущему периоду и составил минус 17%.

Снижение индекса потребительской уверенности обусловлено отрицательной динамикой большинства его компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно изменений, произошедших в экономике России за год, говорится в документе.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России стал меньше на 2 процентных пункта, составив минус 13%. Негативные изменения в экономике в течение года ждут 35% респондентов.

Произошедшие изменения в экономике РФ граждане также оценивают скептически — соответствующий индекс упал на 5 процентных пунктов, до минус 21%. Отрицательно оценивают произошедшие экономические изменения 46% граждан.

При этом молодёжь настроена более оптимистично, индекс ожидаемых изменений экономической ситуации по отношению к предыдущему отчётному периоду снизился среди граждан среднего возраста (от 30 до 49 лет) на 4 процентных пункта, среди лиц старшего возраста (50 лет и более) — на 2 процентных пункта и вырос у молодого поколения (в возрасте от 16 до 29 лет) на 1 процентный пункт, сообщает ведомство.

Цены в России вырастут очень сильно в ближайший год, убеждены почти треть граждан. Из них уже 29% ждут, что инфляция будет быстро ускоряться. Это худший результат за последние три года, следует из материалов Центробанка, которые ранее изучил News.ru.


#росстат #потребительские #статистика #индекс
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