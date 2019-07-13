https://static.news.ru/photo/86a92c10-4860-11e9-8c6c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press

Российский рубль вновь признан самой недооценённой валютой в мире. Так, согласно «индексу бигмака», опубликованному журналом The Economist , стоимость рубля на 64,5% ниже справедливого курса.

Отмечается, что в США бигмак стоит $5,74, а в России его цена составляет 130 рублей — чуть более $2. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар.

При этом шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель имеют наиболее справедливый курс по отношению к доллару.

Так называемый индекс бигмака строится на анализе паритета покупательской способности валют, исходя из стоимости бургера сети McDonald's. В основу подсчётов по этой формуле положено то, что ингредиенты традиционного гамбургера сети McDonald’s одинаковы для всех стран, где присутствуют рестораны сети.

Ранее News.ru писал о том, что рубль остаётся самой недооценённой валютой в мире. Его стоимость ниже справедливого курса на 70%. Об этом свидетельствуют актуальные данные «индекса бигмака», который составляет журнал The Economist с 1986 года.