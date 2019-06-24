Министерство сельского хозяйства РФ поддерживает предложение правительства о введении минимальной розничной цены на винные напитки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К винным напиткам относится алкогольная продукция крепостью от 1,5 до 22 градусов и содержащая не менее 50% виноматериалов.
В Министерстве сообщили о готовности предметно проработать соответствующий вопрос со всеми заинтересованными ведомствами и представителями отрасли и общественных организаций.
Данная мера будет способствовать борьбе с контрафактной продукцией и окажет поддержку отечественным производителям, считают в Минсельхозе.
В то же время ответственным за расчёт введения минимальных розничных цен является Минфин.
Представители Минсельхоза принимают активное участие в совещаниях на площадке Минфина, на которых обсуждаются данные вопросы, — уточнили в ведомстве.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович оценил появившиеся в Интернете предложения установить запрет на ввоз из Грузии вин и боржоми. По его словам, данная мера пойдёт на пользу отечественным производителям, но навредит потребителям, писал News.ru.