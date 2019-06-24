https://static.news.ru/photo/a628fde6-965c-11e9-99a9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство сельского хозяйства РФ поддерживает предложение правительства о введении минимальной розничной цены на винные напитки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К винным напиткам относится алкогольная продукция крепостью от 1,5 до 22 градусов и содержащая не менее 50% виноматериалов.

В Министерстве сообщили о готовности предметно проработать соответствующий вопрос со всеми заинтересованными ведомствами и представителями отрасли и общественных организаций.

Данная мера будет способствовать борьбе с контрафактной продукцией и окажет поддержку отечественным производителям, считают в Минсельхозе.

В то же время ответственным за расчёт введения минимальных розничных цен является Минфин.

Представители Минсельхоза принимают активное участие в совещаниях на площадке Минфина, на которых обсуждаются данные вопросы, — уточнили в ведомстве.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович оценил появившиеся в Интернете предложения установить запрет на ввоз из Грузии вин и боржоми. По его словам, данная мера пойдёт на пользу отечественным производителям, но навредит потребителям, писал News.ru.