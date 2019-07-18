https://static.news.ru/photo/72a705b6-a9e5-11e9-adc5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Widi/Global Look Press

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что предложение об отмене льгот по НДС на пальмовое масло пока не поступало в ведомство, но является по сути хорошим.

Сазанов рассказал, что в Минфине пока не рассчитывали объём дополнительных средств, которые поступят в бюджет в случае принятия решения об отмене льгот, как и не просчитаны инфляционные риски, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что пальмовое масло лишится привычных льгот по НДС. Планируется, что продукту вернут ставку 20% вместо ранее действовавшей в 10%. При этом ввоз пальмового масла в Россию лишь увеличивается месяц к месяцу.