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Загреб направил официальное письмо о намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов ERM II, а также к Европейскому банковскому союзу.

Это первый этап присоединения страны к зоне евро, — заявил председатель Мариу Сентену на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы.

Сентену подчеркнул, что комиссия приветствует и полностью поддерживает решение руководства Хорватии присоединиться к семье евро и планирует «поддержать загребские власти на этом пути», информирует ТАСС .

В начале июля 2019 года председатель Центробанка Хорватии Борис Вуйчич сообщил, что определённых сроков завершения процесса нет, но если все условия будут выполнены до конца года, страна сможет войти в еврозону к 2023 году, писал News.ru.