«Черкизовцы» докричались до властей

https://news.ru/storage/news/3827f67c2c3782e7af370ce97646fd1e/bc167559-27e5-4d69-8770-9902b0e8c7e0_850.jpg Виталий Тимкив/РИА Новости

Но прецедент с хлебозаводом может оказаться не последним

Скандальная ситуация вокруг столичного хлебозавода «Черкизово», похоже, разрешилась. Её взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин, и 20 декабря работники получили значительную часть задолженности по зарплате. Впрочем, как показывает жизнь, экстренное вмешательство властей в те или иные конфликты на вверенной им территории — ещё не гарантия того, что подобные события больше никогда не повторятся, утверждают эксперты.

Решение найдено, докладывает москвичам Собянин в своём аккаунте в Twitter: многострадальный завод перешёл под управление кондитерско-булочного комбината «Черёмушки». Гендиректор последнего Юрий Мугандин ранее уведомил, что уже с 21 декабря «Черкизово» возобновит выпуск продукции, причём под прежним брендом.

«Будут расставлены люди на местах, согласованы графики зарплаты, согласно всем требованиям законодательства», — обещает Мугандин.

Добрались до верха

Общий долг перед сотрудниками предприятия правительство Москвы оценивает в 28 млн рублей. По утверждению прокуратуры города и Следственного комитета РФ, задолженность полностью погасят в кратчайшие сроки. Ранее представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщала о задержании гендиректора «Черкизово» Яна Соловьёва, а также о предъявленном ему обвинении «в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы из корыстной заинтересованности».

Эта история оказалась настолько резонансной, что о ней упомянули в Кремле. Там, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ознакомились с видеообращением к Владимиру Путину, которое сотрудники записали ранее. Они пожаловались, что уже пять месяцев не получают зарплату (в среднем — 20 тыс. рублей), а власти и исполнительные органы обещают решить все их проблемы не менее чем за восемь месяцев. Этот срок они выдержать не в состоянии, заявили люди, и попросили Путина вмешаться. Сергей Булкин/News.ru

До этого на хлебозаводе остановили работу главной печи, которую не выключали даже во время Великой Отечественной войны. Ситуация накалялась, и 15 декабря около четырёх часов ночи 40 работников «Черкизово» начали бессрочную голодовку. Сейчас бастующих уже около полутора сотен.

«Мы отсюда никуда не уйдём. Я умру, но не уйду, потому что жить не на что. Пустой холодильник у всех. На некоторых ипотека ещё "висит", 40 тыс. в месяц. Зарплата никакая, просто не считаются с людьми! Нас за людей не считают, мы — рабы!» — заявляла на митинге одна из старейших сотрудниц.

Проблемы отрасли

В событиях вокруг «Черкизово» отразились нарастающие проблемы всей отечественной хлебопекарной отрасли, которая остаётся очень специфическим производством, убеждены опрошенные News.ru эксперты. Структура этого рынка такова, что на 94−98% — это микро-, малый и средний бизнес в зависимости от региона, рассказывает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

«Объектов индустриального хлебопечения в стране — чуть больше 400 из 13 тыс., и в последние годы нарастает тенденция к уменьшению этой доли. Крупный хлебопекарный бизнес сегодня представляют всего 12 предприятий», — уточняет он.

Крупное хлебопечение — это модель социалистическая, детище советской эпохи, тогда как во всём мире современная хлебная индустрия существует в основном в форме малого частного бизнеса, отмечает эксперт. Но переход от социалистической модели к капиталистической не может быть быстрым, и он реализуется не путём административных или нормативных мер. Кроме того, рентабельность индустриального хлебопечения упала с 9% до менее чем 3%. Work of a bakery Alexander Legky/Global Look Press

Борьба за выживание

По мнению генерального директора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, налицо явная тенденция к укрупнению мощностей предприятий-производителей в Москве и городах-миллионниках. Конкуренция растёт, и её усиление ведёт к тому, что хлебозаводы, которые предлагают продукт по более высокой цене или же не имеют востребованного потребителем ассортимента, просто вынуждены уходить с рынка.

«Производство готовой продукции, видимо, стало менее прибыльным бизнесом относительно производства муки», — резюмирует Тюрина.

Хлебозавод «Черкизово» входит в холдинг «Настюша» — один из восьми комплексов, снабжающих хлебом треть столичных жителей. Холдинг производит в сутки 750 т хлеба для столицы и около 1 млн т муки. В августе 2017 года владелец предприятия Игорь Пинкевич был арестован по обвинению в мошенничестве на 60 млрд рублей.

Большинство отечественных производителей выпускают ходовые сорта хлеба на оборудовании советских времён. Инвестиции в новые линии автоматически приводят к удорожанию продукции как минимум на рубль за буханку.