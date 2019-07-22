https://static.news.ru/photo/3063d5f6-ac8f-11e9-94d9-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экономист Михаил Хазин считает, что кабмин расписался в своей некомпетентности, провалив программу импортозамещения. Так он прокомментировал поручение зампреда правительства Дмитрия Козака заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.

Это означает, что та программа импортозамещения, которую якобы планировало делать правительство, завершилась полным провалом. И довольно большое количество жизненно важных вещей, которые должны быть по госзаказу, они в стране тупо не производятся, — приводит « Царьград » слова президента Фонда экономических исследований.

Хазин также считает, что кабмин должен выяснить, кто именно отвечал за продвижение импортозамещения, и наказать этих чиновников:

Если выясняется, что надо разрешить, чтобы принимали участие иностранцы в гостендерах, надо внимательно рассмотреть, соответственно, кто отвечал за соответствующие импортозамещающие программы. И увольнять людей пачками.

Ранее News.ru сообщал, что Россия заняла 9-е место среди стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций в Европе. В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории РФ. Это на 11% меньше показателя предыдущего года (238 проектов), что соответствует общеевропейской тенденции снижения инвестиционной активности в связи с Brexit и замедлением темпов экономического роста в Европе.