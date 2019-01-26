Gucci должен Италии около €1,4 млрд

https://news.ru/storage/news/d3d0ab741e992180445e95db34f269cb/817083a6-8c4d-4c59-a4d2-be6b66bf0f54_850.jpg Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владеющий известным на весь мир торговым домом Gucci французский холдинг Kering имеет налоговую задолженность перед Италией в размере €1,4 млрд.

По данным агентства Bloomberg, расследование в отношении владельца Kering было начато ещё в 2017 году. Проверке подверглась дочерняя компания Kering, швейцарская Luxury Goods International. Эксперты подозревают, что бренд специально предоставлял отчёты по бизнесу через неё, чтобы уменьшить сумму налогов. По подсчётам аналитиков, владельцу компании придётся заплатить от €1,3 млрд до €2 млрд.

Ранее News.ru писал о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приговорён к 23 месяцам тюремного заключения за неуплату налогов. Кроме того, футболист заплатит штраф в размере 19 млн евро. Решение принял суд Мадрида.