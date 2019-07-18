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Снижения объёмов переработки нефти в России ожидает Минэнерго в 2019 году. В основном это связано с приостановкой Антипинского НПЗ.

Видимо, меньше будет. В основном из-за Антипинского, — цитирует РИА Новости главу департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антона Рубцова. Выступая на круглом столе в Госдуме, он отметил, что первичная...