Глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов рассказал о работах по решению проблемы «грязной» нефти. По его словам, некачественные продукты уже подмешиваются к чистым в порту Усть-Луга.
Благодаря этому содержание хлоридов в получаемом сырье составляет 3–4 ppm. Это содержание, отметил Рубцов, могут принимать все заводы, передаёт
Ранее News.ru писал, что снижения объёмов переработки нефти в России ожидает Минэнерго в 2019 году. В основном это связано с приостановкой Антипинского НПЗ.