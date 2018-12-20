Грузоотправители настаивают на сохранении штрафов для РЖД

https://news.ru/storage/news/faabda4fbd6d3dd62785ca50957406c2/701b182d-fa20-469d-b392-f4030b620fe0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Российские компании просят сохранить размер пени для РЖД за срыв сроков доставки грузов. По их мнению, поблажка монополисту только ухудшит ситуацию.

В настоящее время размер пени составляет 9% от стоимости перевозки за каждые сутки просрочки и может доходить до 100% платы за провоз. В прошлом году депутаты Госдумы подготовили законопроект, который предусматривает снижение размера пени до 6% в сутки и 50% провозной платы в целом. Авторы отмечали, что документ позволит привести российские нормы в соответствие с законодательствами стран, входящих в ЕЭС, и Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении.

Глава ассоциации «Русская сталь» и основной владелец Объединенной металлургической компании Анатолий Седых обратился к руководству государственно-правового управления (ГПУ) и экспертного управления администрации президента с письмом, в котором попросил не изменять пени для РЖД. По его мнению, такое послабление монополии снизит её мотивацию к доставкам грузов в установленные сроки, а также оборот локомотивов и вагонов.

Перевозчик, в свою очередь, считает демотивирующим существующий размер пени, отмечая, что при задержке груза в пути на 11 суток может вообще не получить плату за доставку. Кроме того, в РЖД уверяют, что скорость перевозок возрастает. Однако грузоотправители с этим не согласны. По их словам, компания просто внесла изменения в методику подсчёта, что позволило ей значительно увеличить официальный показатель скорости движения. На самом же деле она снизилась на 5%, пишет «Коммерсант».

Ранее News.ru писал о том, что грузоотправители, недовольные экспортной надбавкой, высказались за пересмотр тарифной формулы для финансирования инвестиций РЖД. Они предложили повысить надбавки к тарифу до 1,9% с будущего года, что позволит избежать роста контейнерных тарифов.