https://static.news.ru/photo/b1f35b98-9568-11e9-b3a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили заявил об отсутствии у авиакомпании долгов перед Россией за аэронавигационную деятельность. Так он прокомментировал заявление российского Минтранса, из которого следует, что грузинская сторона не гасила задолженность минимум 11 лет.

По словам Гаяшвили, ещё пару лет назад долг в $3 млн, действительно, имелся. Однако в обмен на погашение части задолженности в размере $2 млн авиакомпании было обещано, что она станет единственным перевозчиком из Грузии в Россию. Тогда же Georgian Airways и заплатила, сообщает Commersant .

Ранее News.ru сообщал, что Минтранс России назвал сумму задолженности грузинской стороны за аэронавигационную деятельность перед российской компанией «Госкорпорация по организации воздушной деятельности». В ведомстве отметили, что Тбилиси признал долг ещё в 2008 году, однако до сих пор не погасил его. Сейчас грузинская сторона должна $792 543,19 и 592 251,95 рублей. Данные суммы не включают в себя накопившиеся пени.