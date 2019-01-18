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Group-IB заявила о кибератаке на банки РФ

Paul Zinken/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Массовая вредоносная рассылка хакерской группировки Silence была отмечена 16 января. Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, специализирующейся на расследовании и предотвращении киберпреступлений.

Как говорится в сообщении компании, рассылка осуществлялась на адреса российских банков и крупных платёжных систем, действующих на российской территории.

Как отмечают специалисты компании, данная атака стала крупнейшей в новом году. Фишинговая рассылка охватила более 80 тыс. абонентов, являющихся сотрудниками банков, платёжных систем и других кредитно-финансовых организаций.

По данным экспертов, впервые в практике группировки Silence вредоносное вложение было замаскировано под приглашение на XIX Международный форум iFin-2019 «Электронные финансовые услуги и технологии».

Группировки хакеров Silence действует с 2016 года. В основном злоумышленники занимаются атаками на банки, путём рассылки фишинговых писем.

Как ранее писал News.ru, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сайт дипломатического ведомства подвергался хакерским атакам свыше 70 раз.


#хакеры #кибербезопасность #Group-IB
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