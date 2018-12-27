Group-IB: теневой онлайн-рынок алкоголя увеличился на 23%

https://news.ru/storage/news/e1ec893738ea48553bb6fdcb48d3493c/2ac8fcfb-8fda-4d44-8922-cf760a7b9796_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В 2018 году оборот теневого рынка алкоголя в сети Интернет составил 2,1 млрд рублей. Такие данные следуют из материалов компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

По отношению к 2017 году, объём этого рынка вырос почти на четверть — рост составил 23% или 400 млн рублей, отмечают эксперты компании. За текущий год они выявили свыше четырёх тысяч сайтов и около трёх тысяч связанных с ними ресурсов, занимающихся реализацией контрафактного алкоголя в обход законодательства РФ.

Такая структура онлайн-торговли даёт торговцам возможность оперативно менять домены в случае блокировки одного из них.

В то же время отмечается и приток покупателей — интерес пользователей к приобретению спиртного в сети Интернет вырос более чем на треть, а в предпраздничные дни количество желающих приобрести выпивку онлайн возрастает ещё на 28%.

Как ранее писал News.ru, в России могут установить минимальную цену на вино. Обсуждение соответствующего вопроса с производителями уже начал Минфин.