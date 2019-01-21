Гройсман обозначил пути к энергонезависимости Украины

https://news.ru/storage/news/1d796cc705b5392c0d374ae55e062a4a/0f2c5079-9d2b-4a46-9677-5bd085f40192_850.jpg Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что необходимо сделать всего четыре шага, чтобы страна добилась энергетической независимости. По его словам, для этого потребуется увеличить добычу собственного газа, прийти к грамотному энергопотреблению, интегрировать украинскую газотранспортную систему в европейский рынок и защитить граждан страны от рыночных цен на энергоресурсы через субсидии.

«Около четырёх лет назад Украина начала свой путь к энергонезависимости. Мы отказались от российского газа, который использовался как гибридное оружие против нашей страны. А в будущем для Украины абсолютно реально не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа», — написал Гройсман в своем Facebook.

Одним из самых острых вопросов на Украине является повышение цены на газ для населения. Осенью 2018 года цены были повышены, поскольку у страны были обязательства перед Международным валютным фондом. В мае 2019 года они снова вырастут.

Ранее News.ru сообщал, что Гройсмана проверят на коррупцию. Уголовное производство по факту вероятных злоупотреблений властью и служебной халатности председателя правительства открыло Национальное антикоррупционное бюро Украины согласно решению суда. Заявителем является депутат Верховной рады Виталий Куприй.