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Греф заявил о возможном повышении ключевой ставки ЦБ

Герман Греф Сергей Булкин/News.ru

Герман Греф

экономика [ версия для печати ]

Председатель правления Сбербанка России не исключает ещё одного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. По словам Германа Грефа, решение будет зависеть от развития инфляции.

«Я бы не исключал, может, даже ещё одного поднятия ставки, но, в принципе, в горизонте до конца года пока мы предполагаем перелом этой тенденции (с ростом ставок на банковском рынке) вниз», — сказал Греф в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Сбербанка говорил, что ситуация с инфляцией стабилизируется во втором полугодии 2019 года и банковские ставки начнут снижаться.

«По моим ощущениям, инфляция должна во второй половине года стабилизироваться. Мой личный прогноз, что к концу года ставки в целом могут пойти вниз, и по ипотеке в том числе», — отметил ранее финансист.

Также Греф заявлял о планах Сбербанка отказаться от комиссии за денежные переводы внутри банка, писал News.ru.


#ЦБ #ключеваяставка #греф
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