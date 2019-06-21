https://static.news.ru/photo/e2c243e2-9414-11e9-b249-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что по оценкам экспертов, так называемый тёмный Интернет в 500 раз обширнее, чем общедоступная Сеть. При этом в нём ежемесячно появляется около 10 миллионов версий нового вредоносного программного обеспечения (ПО).

Финансист напомнил, что по опросам начала 2019 года 65% жителей Земли хотя бы раз подвергались кибератаке. Он заявил, что в России «самым лакомым куском» для киберпреступников является Сбербанк.

Греф сообщил, что в организацию ежедневно приходит около тысячи фишинговых писем и около двух тысяч писем, содержащих вредоносное ПО, передаёт корреспондент News.ru с Международного конгресса по кибербезопасности.

Как ранее писал News.ru, глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Международного конгресса по кибербезопасности заявила, что в 2018 году количество кибератак увеличилось на 30%, однако объём потерь от них оказался ничтожным — 0,002%. Из-за этого, по её словам, общество недооценивает киберугрозы.