Греф: слухи об угрозе валютным вкладам утихли

https://news.ru/storage/news/b4155fb64f137235acee19bd78ce59ad/d02a86df-6265-4401-90af-74ce2f475aa0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Вызывавшая волнения клиентов информация о возможных новых санкциях США против России и российских банков улеглась. Ситуация в целом пришла в норму, полагает глава Сбербанка Герман Греф.

По словам Грефа, опасения вкладчиков и нервное поведение клиентов, отмечавшиеся в начале осени, пришли в норму. С ноября в банке отмечают приток вкладов, сообщил глава кредитной организации.

Волна, которая была связана с ожиданием санкций, тема дедолларизации, которая почему-то превратилась в тему угрозы валютным вкладам, ушла, сказал банкир в интервью телеканалу «Россия 24».

Как ранее писал News.ru, в сентябре отток вкладов физлиц из Сбербанка составил почти 220 млрд рублей или 1,8% от всего портфеля депозитов населения, согласно отчётности банка на 1 октября.

Всего из банковской системы граждане вывели в сентябре 0,8% всех сбережений, сообщалось в материалах ЦБ. Это 0,8% рублёвых вкладов и 0,7% — валютных.