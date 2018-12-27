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Греф: слухи об угрозе валютным вкладам утихли

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Вызывавшая волнения клиентов информация о возможных новых санкциях США против России и российских банков улеглась. Ситуация в целом пришла в норму, полагает глава Сбербанка Герман Греф.

По словам Грефа, опасения вкладчиков и нервное поведение клиентов, отмечавшиеся в начале осени, пришли в норму. С ноября в банке отмечают приток вкладов, сообщил глава кредитной организации.

Волна, которая была связана с ожиданием санкций, тема дедолларизации, которая почему-то превратилась в тему угрозы валютным вкладам, ушла, сказал банкир в интервью телеканалу «Россия 24».

Как ранее писал News.ru, в сентябре отток вкладов физлиц из Сбербанка составил почти 220 млрд рублей или 1,8% от всего портфеля депозитов населения, согласно отчётности банка на 1 октября.

Всего из банковской системы граждане вывели в сентябре 0,8% всех сбережений, сообщалось в материалах ЦБ. Это 0,8% рублёвых вкладов и 0,7% — валютных.


#слухи #валюта #вклады #угроза #германгреф
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