Греф: ипотека может подешеветь в 2019 году

Глава Сбербанка Герман Греф не исключает снижение ипотечных ставок. По его мнению, это может произойти в конце 2019 года.
По его словам, это возможно в случае, если ЦБ увидит «некоторые новые тенденции, а также будет стабилизирована ситуация с ликвидностью».
«Для банков это всегда начало конкуренции и снижения ставок», — пояснил Греф в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, какими будут ипотечные ставки к концу текущего года.
Ранее председатель правления Сбербанка России не исключил, что ЦБ вновь повысит ключевую ставку. Решение будет зависеть от развития инфляции.