Греф: ипотека может подешеветь в 2019 году

https://news.ru/storage/news/edeee3044d830e88dbfd02bd69fcf4f9/03af0b15-becc-4272-ac7e-c35b5501fa48_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Глава Сбербанка Герман Греф не исключает снижение ипотечных ставок. По его мнению, это может произойти в конце 2019 года.

По его словам, это возможно в случае, если ЦБ увидит «некоторые новые тенденции, а также будет стабилизирована ситуация с ликвидностью».

«Для банков это всегда начало конкуренции и снижения ставок», — пояснил Греф в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, какими будут ипотечные ставки к концу текущего года.

Ранее председатель правления Сбербанка России не исключил, что ЦБ вновь повысит ключевую ставку. Решение будет зависеть от развития инфляции.