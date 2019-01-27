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Греф: ипотека может подешеветь в 2019 году

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Глава Сбербанка Герман Греф не исключает снижение ипотечных ставок. По его мнению, это может произойти в конце 2019 года.

По его словам, это возможно в случае, если ЦБ увидит «некоторые новые тенденции, а также будет стабилизирована ситуация с ликвидностью».

«Для банков это всегда начало конкуренции и снижения ставок», — пояснил Греф в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, какими будут ипотечные ставки к концу текущего года.

Ранее председатель правления Сбербанка России не исключил, что ЦБ вновь повысит ключевую ставку. Решение будет зависеть от развития инфляции.


#сбербанк #ипотека #германгреф
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