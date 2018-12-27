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Греф готов к повышению кредитных и депозитных ставок

Герман Греф Сергей Булкин/News.ru

Герман Греф

экономика [ версия для печати ]

Рост кредитных и депозитных ставок в 2019 году не удивит президента Сбербанка Германа Грефа.

По его словам, точного прогноза повышения ставок нет.

«Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования Центробанком, ставки подрастут, но, скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что Сбербанк опубликовал исследование «Банковские тренды 2018», в котором говорится, что расходы россиян по картам в розничном сегменте могут составить 20 трлн рублей по итогам текущего года.


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