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Греческий участок TAP будет достроен в 2019 году

imagebroker.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Наступивший год станет ключевым для ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP). Об этом заявил управляющий директор консорциума TAP AG Лука Скьеппати.

В 2019 году главное внимание будет уделяться завершению работ по строительству наземной части трубопровода в Греции и Албании, передаёт слова руководителя агентство Trend. По словам Скьеппати, после завершения непосредственно прокладки трубопровода, предстоит провести несколько этапов работ по обеспечению безопасной эксплуатации трубопровода в соответствии с национальными и международными стандартами безопасности и эксплуатации. Этапы включают в себя пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию, отметил он.

Кроме того, управляющий директор отметил, что в 2019 году завершится строительство компрессорных и измерительных станций TAP в Греции и Албании, а строительство морской части трубопровода и приёмного терминала в Италии будет продолжено.

«В начале 2019 года мы также рассчитываем полностью завершить строительство первого участка газопровода в Греции», — сказал Скьеппати.

Большая работа в наступившем году предстоит в деле подготовки трубопровода к коммерческим операциям — консорциуму TAP предстоит принять правила эксплуатации трубопровода, подписать ряд соглашений с соответствующими операторами системы передачи и получить необходимые коммерческие лицензии для работы властей стран, через которые проходит трубопровод.


#греция #Азербайджан #строительство #TAP #трубопровод
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