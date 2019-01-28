Гражданам предлагают заработать на персональных данных

https://news.ru/storage/news/31d59d8784158edbfa937dc0f4a0e5dc/118e8a78-7d23-4ee8-a0d9-b6ea2b9c1c26_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В России предлагают разрешить свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке. Соответствующие изменения в законодательство предлагает внести Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Как заявляют разработчики инициативы, граждане смогут зарабатывать на их продаже до 60 тыс. рублей ежегодно. В то же время представители экспертного сообщества считают эти ожидания завышенными, а сами предложения — обеспечивающими интересы банков, крупных онлайн-сервисов и операторов связи, сообщает газета «Коммерсант».

Подготовленный ФРИИ проект изменений в закон «Об информации» не является окончательным вариантом, отметила директор по правовым инициативам фонда Александра Орехович. В настоящее время законодательно не определён владелец персональных данных, поэтому некоторые операторы баз данных осуществляют распространение персональных данных на коммерческой основе без согласия субъекта, а другие опасаются ими торговать, что сдерживает развитие легального рынка.

Инициатива фонда предполагает ввести термин «деперсонализированные данные», а также обеспечить их свободное обращение на рынке. Планируется, что граждане получат возможность на платной основе предлагать бизнесу свои данные на определённый срок с определёнными целями. В то же время бизнес-сообщество получит возможность приобретать данные, если гражданин даст согласие на их обработку, и отчислять в его пользу процент от сделки. Для того, чтобы исключить свои данные из оборота, граждане смогут не давать согласия на их обработку, отмечается в документе.

Как надеются в ФРИИ, предлагаемые меры позволят бюджету получить дополнительные средства, а бизнесу, в свою очередь, инструмент легального обмена пользовательскими данными и дополнительный доход, которые станут драйвером развития рынка.

Как ранее писал News.ru, вице-премьер России Максим Акимов заявил, что российские власти продолжат настойчиво требовать от компаний локализации данных на территории страны.