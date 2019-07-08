https://static.news.ru/photo/07392cc2-a180-11e9-8686-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Луценко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральная прокуратура Украины выяснила, что конечные бенефициары телеканала NewsOne связаны с российским Промсвязьбанком. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, этих данных достаточно для того, чтобы применить к телеканалу санкции.

Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, собственником NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане Республики Кипр, — заявил Луценко.

Он отметил, что один из руководителей одновременно является соучредителем российского ПАО «Промсвязьбанк».

Генпрокурор подчеркнул, что ранее СНБО, согласно украинскому законодательству, не мог применить санкции к NewsOne из-за отсутствия признаков сотрудничества с террористами.

Как ранее писал News.ru, Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Покушение на совершение госизмены» в связи с намерением украинского канала провести телемост с Россией.