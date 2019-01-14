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Транснефть в 2018 году снизила экспорт нефти

facebook.com/TRANSNEFT

экономика [ версия для печати ]

В 2018 году компания «Транснефть» сократила экспорт нефти. В 2019 году снижение также планируется, сообщают в компании.

Согласно опубликованным данным, экспорт нефти в 2018 году снизился на 1,4%. В 2019 году в компании рассчитывают увеличить прокачку нефти на 0,6%, до 483,1 млн тонн. В то же время, по словам вице-президента «Транснефти» Сергея Андронова, экспорт нефти в текущем году снизится на 0,9%, до 228,3 млн тонн.

«Исходя из заявок на 2019 год, план стоит на уровне 483,5 млн тонн, из них на НПЗ Российской Федерации 254 млн тонн, 228,3 млн тонн — на экспорт», — сказал Андронов.

По итогам 2018 года «Транснефть» приняла в систему 480,4 млн тонн нефти, из этого объёма экспорт составил 230,5 млн тонн, на российские НПЗ было прокачано 249,5 млн тонн.

Как ранее писал News.ru, доходы от экспорта нефти за 11 месяцев 2018 года выросли на 38,2%. Такие данные привела Федеральная таможенная служба России.


#нефть #ПОСТАВКИ #экспорт #Транснефть
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