https://static.news.ru/photo/6a50c700-a939-11e9-a20c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Думский комитет по финансовому рынку порекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, который предусматривает сокращение списка документов, представляемых инфраструктурными организациями в ЦБ для регистрации.

Нижняя палата российского парламента будет рассматривать проект 23 июля. Он подготовлен группой парламентариев во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

В проекте отмечается, что в настоящее время список подлежащих регистрации в ЦБ документов организаций излишне обширен. Это создаёт чрезмерную регуляторную нагрузку на них. В целях её оптимизации перечень документов предлагается сократить.

В случае принятия закона регистрации в ЦБ будут подлежать только основополагающие с точки зрения надзора за деятельностью инфраструктурных организаций документы. Об утверждении и изменении документов, не относящихся к таковым, организации должны будут просто уведомлять Банк России в течение пяти рабочих дней, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в Центробанке задумались о процедуре финансового оздоровления больших региональных банков. Речь идёт о кредитных организациях, которые не имеют системного значения для всей России, но важны для конкретных регионов.